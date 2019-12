Haren. Etwas Pech mit dem Wetter hatten die Harener und „Butenharener“ auch wieder in diesem Jahr bei ihrer After-Work-Party. Der Partylaune der Besucher schadeten die nass-kalten Umstände aber nicht.

Traditionell ist die After-Work-Party der Höhepunkt des Harener Weihnachtsmarkts, der zum zweiten Mal am neuen Standort vor dem Emslanddom stattfindet. Die zahlreichen Partybesucher gönnten sich das ein oder andere Glas Glühwein an den Ständen oder im Glühweinzelt. So auch der Kegelclub „Die Schildröten“ aus Haren. „Denn wir haben noch keine After-Work-Party auf dem Harener Weihnachtsmarkt verpasst“, sagte „Kegelmama“ Birgit Schepers. Gegen 21 Uhr ging es dann in das beheizte Partyzelt, um bei Livemusik mit der Band Suse bis tief in die Nacht weiter zu feiern.