Haren. Zwei Umweltschutzprojekte sind in diesem Jahr mit dem Harener Klimaschutzpreis ausgezeichnet worden. 2500 Euro hatte die Jury zur Verfügung, um die Vorhaben zu unterstützen.

Erster Preisträger ist die Gruppe „Rüstige Rentner“ des TUS Haren. In diesem Jahr hatte sich die Gruppe den Vogel- und Insektenschutz vorgenommen und zwar rund um das Sportgelände am Brookdeich. Die Sportplätze werden eingerahmt durch einen 10 Meter breiten Sträucher- und Baumgürtel samt Blühstreifen. Daran schließt sich die Streuobstwiese an, die vor Jahren schon gepflanzt wurde und deren Ertrag zum Teil an die Harener Tafel geht.

Johannes Schepers, Dieter Dopp und Ewald Stapel nahmen für ihre Gruppe ein Preisgeld in Höhe von 1800 Euro entgegen. Damit wollen sie in Zukunft unter anderem zahlreiche Nisthilfen rund um den Sportplatz installieren.

Preisträger ist auch die Georgschule in Haren. Sie ist Projektschule im Bereich "Gesund leben lernen Gesundheitsmanagement in Schulen". In diesem Rahmen hat die Schulgemeinschaft in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Schule die Umgestaltung des Schulhofes in Angriff genommen. Ein Insektenhotel hat seinen Platz gefunden und auch für kleine Tiere wie Igel ist zwischen heimischen Stauden eine Unterkunft inklusive Tränke geschaffen.

Für die Kinder der Schule gibt es einen Sinnesparcour und Bewegungsbaustellen. Zentraler Punkt ist ein weiteres grünes Klassenzimmer geworden. Die Schule erhält ein Preisgeld in Höhe von 700 Euro, entgegengenommen wurde es von Schulleiterin Helena Jansen, Andrea Santen und Gabi Koop-Bürmann.

Der Gewinn wurde anhand der Kriterien Wirksamkeit für den Umweltschutz, Innovationsgrad, Kreativität, Vorbildwirkung/Nachhaltigkeit und persönlicher Einsatz bestimmt. Die Klimaschutzpreise der innogy wurden von Markus Honnigfort, Bürgermeister der Stadt Haren, gemeinsam mit innogy-Kommunalbetreuer Hermann-Josef Jansen verliehen. „Jede Initiative für den Umweltschutz verdient unsere Hochachtung und Wertschätzung. Gerade das Umweltschutz-Engagement geschieht oft im Verborgenen. Umso wichtiger ist uns diese Möglichkeit der Auszeichnung“, sagte Jansen.

Der Klimaschutzpreis der innogy wird jährlich für Leistungen verliehen, die in besonderem Maße zur Erhaltung natürlicher oder zur Verbesserung ungünstiger Umweltbedingungen beitragen. Die Städte und Gemeinden sind aufgerufen, besondere Projekte zur Prämierung vorzuschlagen. Über die Vergabe entscheidet eine Jury. Den Preis wird es auch 2020 geben. Harens Stadtbaurat Henrik Brinker wünscht sich dann wieder mehr Bewerbungen als 2019. "Es gibt sicher noch viele gute Ideen, die wir unterstützen können", sagte er bei der Preisverleihung, an der auch der Leiter des Bauhofes, Hermann Hüsers als Mitglied der Jury teilnahm.