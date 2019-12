Haren. Seit nunmehr zwölf Jahren bringt der Heimatverein Haren pünktlich zur Weihnachtszeit in Zusammenarbeit mit dem Fotostudio Mecklenborg seinen historischen Fotokalender heraus.

Verkaufsstart ist bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Haren am 5. Dezember am Stand des Heimatvereins. Jedes der zwölf Kalenderblätter zeigt ein seltenes Foto aus Harens „ guter alter Zeit“, aber auch „Gestern-Heute-Vergleiche“ und wunderschöne Luftaufnahmen.

Die alten Ansichten aus der Schifferstadt wurden wieder von Hermann Mecklenborg zusammengestellt, technisch aufgefrischt und teilweise nachkoloriert. „Immer wieder bin ich erstaunt und begeistert, was alles noch so zum Vorschein kommt und welche Schätzchen im Archiv des Fotostudios verborgen liegen“, schwärmte Uli Schepers, der Vorsitzende des Harener Heimatvereins, als er gespannt und aufgeregt das Paket mit den druckfrischen Kalendern ausgepackt hatte.

Beeindruckende Perspektiven auf alte Harener Gebäude, wie die Schule vom Kanal aus gesehen und 1932 fotografiert, die Pfarrkirche um 1900, als sie noch nicht der „Emslanddom“ mit mächtiger Kuppel war, und natürlich maritime Ansichten sind wieder zu bestaunen.

Die neuen monatlichen Grüße für das Jahr 2020 Haren, in Form des Kalenders des Heimatvereins, werden auf dem Harener Weihnachtsmarkt und im Foto-Studio Mecklenborg an der Lange Straße zum Preis vom 13.90 Euro angeboten.