Haren. Die Stadt Haren ist um einen kulturellen Höhepunkt reicher: Das Lesefest „Haren erlesen“ soll nach erfolgreichem Auftakt vor einigen Wochen 2020 in die nächste Runde gehen. Die Organisatoren sind mit der Premiere jedenfalls vollauf zufrieden.

„Das Lesen sollte seinen Platz finden in Haren und das hat es“ – so lautet die Bilanz von Andreas B. Steffens, Monika Kremer, Frauke Steffens, Andrea Evers und Andreas Höpke, die in diesem Jahr nicht nur den Trägerverein „Harenerlesen e.V.“ gegründet, sondern vom 12. bis 17. November auch gleich ein zündendes Programm auf die Beine gestellt haben. „Die Begeisterung in Haren war groß“, berichtet Andreas Höpke rückblickend. „Fast so, als sein ein Ruck durch die Menschen gegangen und das Lesen plötzlich wieder in“.



Baustein eins: Die Harener hatten den traditionsreichen bundesweiten Vorlesetag zum Anlass genommen, ein großes Lesefest drumherum zu stricken – mit teils bekannten Buchautoren und als drittem und vielleicht auffälligsten Baustein, einem mobilen Leseraum mitten auf dem Marktplatz.

Die gezielte Ansprache von Schulen, Kitas, Büchereien, Vereinen und anderen Bildungseinrichtungen stand am Anfang und brachte Erfolg: „Nach fünf Vorleseaktionen im Jahr 2018 in Haren waren es diesmal 52“, sagt Andrea Evers und lobt: „Die Lust am Mitmachen war bei allen Einrichtungen riesig. Wir haben offenbar nur offene Türen eingerannt.“ Höhepunkte waren die SV Meppen-Profis Deniz Undav und Markus Ballmert als Vorleser, die Lesenacht des Zeltlagerteams Emmeln, Veranstaltungen mit der Kolpingkapelle oder eine in der Ansgarischule auch auf Niederländisch.

Baustein zwei: Für das Lesefest „Die große Rederei“ engagierten die Harener dann Schriftsteller unterschiedlichster Richtungen, vom Angelprofi Matze Koch über Krimiautoren bis zur interaktiven Lesung mit einer Schauspielerin. Rund 300 Gäste lösten Tickets für die sechs Veranstaltungen, die über das ganze Stadtgebiet verteilt stattfanden. „Das ist ein sehr großer Erfolg“, sagt Monika Kremer, die als Buchhändlerin regelmäßig Lesungen organisiert. Und Spaß hatten sie vermutlich alle – insbesondere beim gemeinsamen Schlagersingen mit dem gebürtigen Meppener Ludger Abeln.

Baustein drei: Für große Aufmerksamkeit sorgte schließlich das „Leseland“ mitten in der Stadt – ein Container der Harener Firma ELA diente ein paar Tage lang als gemütliche Bühne, die von Kindern und Erwachsenen besucht wurde. Vom Bürgermeister bis zum Polizeichef reichte neben den Vereinsgründern die Palette der Vortragenden.

„Sprache ist der Schlüssel zur Welt“, sagt Frauke Steffens. „Das wollten wir verdeutlichen und Lust aufs Lesen als wichtige Kulturtechnik machen. Selber lesen oder Kindern vorlesen – so einfach aber wirkungsvoll kann es sein“. Dass das gelungen ist, darf man angesichts von „mindestens 1000 erreichten großen und kleinen Menschen“ als gesichert annehmen.

Und die Erfahrungen waren durchaus überraschend: „Einen ganzen Abend über das Angeln zu sprechen und dabei die deutliche Botschaft für das lesen mitzunehmen, oder zu sehen, wie Kindern eine Schulstunde lang ganz andächtig bei einem Buch zuhören und enttäuscht sind, wenn die Zeit um ist – das war schon toll“, berichtet Andrea Evers.

„Wir danken allen, die mitgeholfen habe – und das waren sehr sehr viele in Haren“, ergänzt Monika Kremer. So soll es weitergehen, 2020 steht eine Neuauflage an. Dann hoffentlich wieder mit großer Unterstützung. Und bis dahin ist ja noch Weihnachten und die beste Gelegenheit, ein Buch und vielleicht auch etwas Zeit zum Vorlesen zu verschenken.