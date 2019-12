Haren. Bei strahlendem Sonnenschein und winterlichen Temperaturen hat der Vorsitzende des Heimatvereins Rütenbrock, Wolfgang Krallmann, den Rütenbrocker Weihnachtsmarkt eröffnet. Dieser wurde gemeinsam mit dem HHG Rütenbrock auf die Beine gestellt.

Zu stimmungsvoller Weihnachtsmusik der Kolpingskapelle Rütenbrock und des Grundschulchors verweilten zahlreiche Gäste auf dem Heimathof und genossen die vorweihnachtliche Stimmung. Auch die Kindertanzgruppe des TV Rütenbrock, "Lollipops" sowie der Chor "Bidibi" sorgten mit ihren Auftritten für weihnachtliche Stimmung und beeindruckten die Gäste mit ihren Tänzen und Gesängen.



Am ersten Adventswochenende verwandelte sich der Rütenbrocker Heimathof in ein Dorf aus Kunsthandwerksständen und kulinarischen Verführungen und lud zu einem Bummel über den Heimathof ein. Zahlreiche Besucher aus dem Dorf und den Nachbargemeinden ließen sich in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. An 15 Ständen bot der Markt Kunsthandwerk, Weihnachtskränze und weihnachtliche Deko-Artikel, die zum Kauf angeboten wurden und zahlreiche Abnehmer fanden.

Positive Resonanz

Natürlich fehlten auch die kulinarischen Genüsse nicht. Neben Klassikern wie Glühwein, heiße Waffeln, Bratwurst, und Neujahrskuchen gab es erstmalig auch selbst hergestellte Kartoffel-Chips, die in verschiedenen Variationen angeboten wurden. In der beheizten Wagenschüüre, in der auch handgefertigte Krippen ausgestellt wurden, gab es heißen Kaffee und Kuchen. Die weihnachtlich dekorierte Scheune lud die Besucher zum Plausch und zum Aufwärmen ein.

Das Organisatoren-Team zeigte sich begeistert und ist mit dem Verlauf des Rütenbrocker Weihnachtsmarkts, der alle zwei Jahre auf dem Heimathof stattfindet, mehr als zufrieden: "Auch die Resonanz der Besucher ist durchweg positiv", hieß es.