Kranz auf Ehrenfriedhof in Wesuwe-Siedlung niedergelegt CC-Editor öffnen

Zum Gedenken an die Opfer der Emslandlager wurden auf dem Ehrenfriedhof in Wesuwe-Siedlung Kränze niedergelegt. Foto: Hans-Ulrich Louwers

Haren. „Memento mori!“ – „Erinnert Euch der Toten!“ Diese Forderung hat Landrat Marc-André Burgdorf in seiner Ansprache zum Gedenken an die Opfer der Emslandlager auf dem Ehrenfriedhof in Wesuwe-Siedlung gestellt.