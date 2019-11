Haren. Bei einem Auffahrunfall auf der B70 bei Haren sind nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag sieben Menschen, darunter zwei Kinder, verletzt worden.

