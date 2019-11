Haren. Die Stadt Haren erwartet 2020 einen Rückgang bei den Steuereinnahmen. Grund ist die sich leicht abkühlende Konjunktur. Sorgen macht man sich im Rathaus deswegen aber nicht.

Saepe incidunt rerum velit est. Reprehenderit consequatur sint similique delectus est. Quam sint nostrum ea modi dolorem dolores molestiae. Enim cumque vitae soluta.

In perspiciatis ad velit. Dolores aut atque facere eos ut et aut. Enim rerum sunt dolorem sequi aut quis rerum. Assumenda eaque quidem sit aliquid voluptas quae saepe architecto. Rem officia quam iusto eum et aliquam praesentium.