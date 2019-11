Abfahrt Wesuwe an der A 31 am Dienstag gesperrt CC-Editor öffnen

Die Abfahrt der Wesuwe ist voll gesperrt. Foto: Marco Schlösser

Haren/Meppen. Kurzfristig muss die Autobahnmeisterei am Dienstag für dringende Ausbesserungsarbeiten die Abfahrt Wesuwe der Autobahn A 31 in beide Richtungen sperren. Die Arbeiten ziehen sich bis in die Abendstunden hin.