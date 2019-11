Haren. Ausgesprochen rücksichtslos hat sich ein betrunkener Autofahrer am Donnerstag in Haren verhalten.

Wie die Polizei erst am Wochenende berichtete, war der Mann am Donnerstagnachmittag auf der B 408, Höhe Haren-Erika, in einen Auffahrunfall verwickelt. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Der Verursacher entfernte sich unmittelbar nach dem Zusammenstoß mit einem grauen Mercedes mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Erika-Ortsmitte.

Er konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten aber nach Hinweisen der Geschädigten schnell gefunden werden. Der Mann stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf seiner Flucht verhielt er sich nach Angaben der Polizei äußerst rücksichtslos und hat möglicherweise weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei Haren bitte deshalb um Hinweise unter der Rufnummer 05932/72100.