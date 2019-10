Haren/Bunde. Ein unrühmlicher Doppelpack: Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist ein 47-Jähriger mit Hunderten Cannabispflanzen im Kofferraum erwischt worden. Nachdem er am vergangenen Freitag mit 602 Pflanzen über die deutsch-niederländischen Grenze gefahren war, wurde er am Mittwoch erneut mit 505 Pflanzen im Kofferraum angehalten.

Beamte des deutsch-niederländischen Polizeiteams Bad Nieuweschans hatten das Auto des 47-Jährigen am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 31 festgestellt. Auf einem Parkplatz an der Anschlussstelle Haren (Ems) hielten sie den Wagen an und kontrollierten ihn.

Im Kofferraum des Autos entdeckten die Polizisten mehrere Kartons, in denen sich insgesamt 505 Cannabispflanzen befanden. Außerdem hatte der Fahrer 500 Euro unter einer Fußmatte versteckt.



Doch die größte Überraschung für die Beamten sollte noch folgen: Bei der Überprüfung des Mannes wurde klar, dass der 47-Jährige bereits am vergangenen Freitag mit 602 Cannabispflanzen angehalten worden war.

Zudem wurden bei ihm 33 Gramm Haschisch und Zubehör zum Anlegen einer Cannabisplantage gefunden. Damals war der 47-Jährige über die Autobahn 280 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist und wurde von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert.

Wie schon am vergangenen Freitag stellten die Beamten auch am Mittwoch die mitgeführten Hanfpflanzen sicher. Der Mann musste erneut eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Ihn erwartet abermals ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall führt das Zollfahndungsamt Essen am Dienstsitz in Nordhorn.