Haren. Auf Antrag der Eltern übernimmt der Bundespräsident die Ehrenpatenschaft für das siebte Kind einer Familie. Maria-Theresia Jospeha Jänen, das siebte Kind von Friedhelm (44) und Sonja Jänen (38) aus der Harener Ortschaft Altenberge, ist nun ebenfalls in den Genuss dieser Ehrenpatenschaft gekommen.

