Haren. Eine Ehrung der ganz besonderen Art erhielt jetzt der Spieler der Altherrenmannschaft des FC Wesuwe, Franz-Josef Wilke. Vor dem Heimspiel gegen den VfL Emslage wurde er durch den Vorsitzenden Ferdi Fenslage für das 1000. Spiel im Herrenbereich des FC Wesuwe geehrt.

Damit reiht sich Wilke in den „Club der 1000er" ein, dem seit Gründung des FC Wesuwe erst zehn Spieler angehören.

Mit 12 Jahren begann Wilke 1974 seine fußballerische Karriere in der D-Jugend des FC Wesuwe. Er durchlief danach den weiteren Jugendbereich, ehe er 1981 in den Herrenbereich wechselte. Dort fand er zunächst in der 2. Mannschaft seinen Stammplatz. Aufgrund seiner anhaltend guten Leistungen wurde er ab der Saison 1989 durch den damaligen Trainer Bernd Kaiser in die erste Herren-Mannschaft berufen und lieferte 1993 „seinen Anteil“ am Wiederaufstieg in die Kreisliga. Noch zwei weitere Jahre spielte er hier, ehe ihn eine schwere Knieverletzung zu einer fast vierjährigen Auszeit zwang.

1996 wechselte er dann in den Altherrenbereich des FC Wesuwe. Mit der Zeit ging es gesundheitlich aufwärts und so langsam machte das Hobby Fußball wieder Spaß. Heute ist er weitgehend verletzungsfrei und mit einer gehörigen Portion Leidenschaft in der „U 50“ immer dabei und hilft bei Bedarf in der jüngeren Altherrenklasse aus. Bei den Arbeitseinsätzen ist er mit fachmännischem Rat und Tat zur Stelle und hilft auch sonst im Verein aus, wo es etwas zu helfen gibt.

Der Vorstand und seine Mitglieder gratulieren Wilke zu seinem besonderen Jubiläum und wünschen dem sympathischen und hilfsbereiten Sportkameraden noch viele gesunde und verletzungsfreie Jahre bei der Ausübung seiner sportlichen Hobbys.