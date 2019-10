Haren. Bereits zum sechsten Mal wird die Coverband Dirty Deeds für ein Konzert im Müllerhaus an der Mersmühle zu Gast sein. Am Samstag, dem 12. Oktober, beginnt der Musikabend der härteren Art um 20 Uhr mit der Supportband Eisenkarl aus Meppen.

Alternating Current / Direct Current – Wechselstrom / Gleichstrom, AC/DC. Diese Abkürzung wurde zu einem Synonym für kraftvolle Rockmusik, die seit über drei Jahrzehnten nichts an Anziehungskraft eingebüßt hat. Klar, dass die australischen Superrocker überall kopiert werden. Im Jahre 1999 hatten sich in Osnabrück fünf erfahrene Musiker genau dieses Ziel gesetzt. Dabei sollten es aber ausschließlich Songs aus der legendären Bon Scott-Ära sein, welche bis zu dessen frühem Tod 1980 und dem Album „Highway to hell“ andauerte. Als Bandname „Dirty Deeds“ (übersetzt etwa: „Schweinkram“) wurde der Titel des dritten Albums der Band gewählt.



Mark Angsmann (Leadgitarre), Martin Grimsel (Schlagzeug), Kai Lange (Bass), Markus Lütkehoff (Gesang) und Ingo Sinning (Rhythmusgitarre) wollten dem Original dabei so nahe wie möglich kommen, um die Authentizität der Stücke zu bewahren. Seit Ende 1999 sind „Dirty Deeds“ regelmäßig und erfolgreich auf den Live-Bühnen in ganz Deutschland mit Fans aus ganz Europa zu finden und regelmäßig auch in Haren im Emsland.

Bei „Dirty Deeds“ stehen einer Pressemitteilung zufolge eine ausgeprägte Spielfreude und eben die Nähe zum Sound des Vorbilds im Vordergrund. Gesang und Sologitarre sind mächtig und präzise, die zweite Gitarre, Bass und Schlagzeug liefern ein solides, mitreißendes Fundament und die Show des Leadgitarristen (inklusive „Blankziehen“ bei „Bad Boy Boogie“) lässt keine Wünsche offen. Inzwischen hat sich die Band dem Druck der zahlreichen Fans gebeugt und auch einige Stücke der Brian Johnson-Ära ins Set mit aufgenommen.

Die beliebte Meppener Band Eisenkarl präsentiert sich in neuer, verstärkter Formation und rockt seit Anfang 2018 zu fünft die Bühnen in ganz Norddeutschland. Julian Zwoch greift ab sofort in die Gitarrensaiten. Heiko Tjaden hat das Mikro von Eisenkarl übernommen und versprüht bei den Auftritten seinen besonderen ostfriesischen Charme. Wie immer werden Sahnestücke von Metallica, Pearl Jam, Iron Maiden, Rage against the machine und vielen anderen authentisch rübergebracht. „Eisenkarl“ gibt den Startschuss auf der Bühne für einen weiteren Abend, bei dem im Müllerhaus die Fetzen fliegen sollen.



Tickets sind für 16 Euro im Vorverkauf beim Tourismusbüro Haren, Reisebüro Hagen und über www.proticket.de/haren erhältlich sowie am Veranstaltungstag an der Abendkasse.