Haren. Am 5. und 6.Oktober findet das traditionelle Erntedankfest auf dem Heimathof in Altenberge statt.

Das Fest startet am Samstag um 17 Uhr mit einer Erntedankmesse in der Bonifatiuskirche. Sonntags geht es dann ab 13.30 Uhr weiter mit einem Festumzug durch die Straßen von Altenberge. Am Nachmittag spielen die Sögeler Trecksackspeeler auf dem Festplatz bei Kaffee und Kuchen.

Ebenso treten die Tanzgruppen „Lollipops“ und „Hillbilly Stompers“ auf. Im weiteren Verlauf des Nachmittags gibt es Vorführungen und Ausstellungen zu altem Handwerk, Dreschen, historischen Traktoren und Landmaschinen. Zudem gibt es eine große Puppenausstellung und einen Bauernmarkt mit Broten aus dem Steinofen. Für die Kinder wird eine Hüpfburg sowie Schminken und Kinderspiele angeboten.