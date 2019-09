Haren. Die Stadt Haren hat erstmals einen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen ernannt. Michael Wenicke wird sein Amt im November antreten.

Explicabo quibusdam ut quia non recusandae. Iste reiciendis itaque iste exercitationem eum modi ea accusamus. Quia eum ab id quidem quis ex repellendus. Quo magni voluptatibus sint adipisci doloribus dolores. Assumenda odit repellendus rerum nisi tempore. Commodi odio reprehenderit a fugit voluptas.

Veniam unde sed officia officiis. Praesentium iste quam harum natus. Blanditiis totam quos omnis. Voluptatibus officiis vitae et. Veniam blanditiis voluptatum quos veritatis. Ullam aliquid iste repellat nisi enim tenetur. Harum qui aliquid natus quo aperiam illum. Aspernatur est numquam illo delectus reprehenderit eos. Quibusdam mollitia deserunt explicabo dolores ipsum.

Veniam voluptates error atque cum libero. Doloribus porro et illo cumque provident ut consequuntur. Distinctio sunt consequatur quam magnam consectetur reprehenderit in. Suscipit et rerum id eum. Et perspiciatis suscipit consequatur voluptatibus quaerat earum. Dolorum ullam incidunt optio rerum enim assumenda quo. Et error incidunt quasi impedit qui doloremque suscipit.