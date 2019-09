Haren. Einen Scheck in Höhe von 1000 Euro haben Schüler und Lehrer des Harener Gymnasium an Hansi Brake, den Vorsitzenden des Lathener Vereins Helping Hands, übergeben.

