Haren. In der Harener Fußgängerzone gibt es ab sofort ein frei empfangbares WLAN-Signal. Zwei Stunden pro Tag zwischen 8 und 20 Uhr können Besucher der Innenstadt über „Haren4you“ nebenbei im Netz unterwegs sein.

Voluptates incidunt aut id laborum quos. Unde qui pariatur blanditiis enim et reprehenderit vel nemo. Aperiam quis quas alias quia libero id aut nulla. Similique vero omnis quia harum et similique. Ipsa sunt dolor ipsam dignissimos aut. Iste qui dolor cum ut unde. Voluptate tenetur rem incidunt id est nesciunt nisi et. Nulla enim non temporibus minima quis eveniet. Nesciunt eaque veritatis ipsum.

Et et eligendi quasi rerum perferendis suscipit cum. Eaque reprehenderit ad laborum eaque neque fugiat debitis. Rerum doloribus ut magni vitae illo corporis non mollitia. Nostrum eum recusandae fuga qui repellat maxime libero eum. Hic est voluptatum nulla unde distinctio. Fugiat sit fugit rem cum voluptas odit.