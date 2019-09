Haren. Seit 2013 wird der Radweg entlang des Dortmund-Ems-Kanals (DEK) gemeinsam mit Anrainergemeinden und in Kooperation mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Meppen nach und nach auf das Niveau eines Premiumradwegs gebracht. Jetzt ist ein weiterer Streckenabschnitt im Bereich der Stadt Haren, Höhe „Blaue Donau“, fertiggestellt worden.

