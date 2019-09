Haren. Auf einer Skateranlage in Haren ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Brand gekommen. Die Ursache ist bislang noch unklar.

In der Nacht zu Sonntag ist es in Haren aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand auf der Skater-Anlage in der Tengestraße gekommen. Bei dem Feuer wurde die Holzwand einer Quarterpipe beschädigt. Die Feuerwehr Rütenbrock war mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Wie es zu dem Ausbruch des Feuers kam, ist bislang nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.