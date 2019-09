Haren. Die Stadt Haren baut ihr Angebot zur Kinderbetreuung weiter aus. Der Ausschuss für Bildung und Soziales hat einen Grundsatzbeschluss für den Bau eines weiteren Krippenhauses in Emmeln gefasst. Außerdem soll die Kita in Rütenbrock um je eine weitere Krippen- und Regelgruppe erweitert werden.

Wie Erster Stadtrat Dieter Sturm in der Sitzung mitteilte, steht aktuell jedem Harener Kind im Alter von einem bis sechs Jahren ein Betreuungsplatz zur Verfügung. Die Harener Kitas verfügten über 938 Plätze, von denen 863 und damit 92 Prozent belegt seien. Weitere 40 Kinder hätten eine Zusage und würden in den kommenden Monaten aufgenommen.



Die Betreuungsquote für Kinder unter drei Jahren liege bei 52 Prozent bei steigender Tendenz. Beim jüngsten Anmeldetermin im Dezember 2018 sei allerdings stadtweit ein zusätzlicher Bedarf im Krippenbereich von 63 Plätzen festgestellt worden – es bestehe damit dringender Handlungsbedarf.

Deshalb wolle die Stadt Haren in Emmeln auf dem Areal zwischen der B408 und der Josefschule ein dreigruppiges Krippenhaus mit 45 Betreuungsplätzen errichten. Hierfür müssten einige Bäume weichen, sagte Sturm. Das Wäldchen sei ökologisch aber wenig wertvoll.

Die Stadt werde als Bauherr auftreten, über die Trägerschaft später entschieden. Klar sei allerdings, dass die Katholische Kirche als Träger für neue Kitas grundsätzlich nicht mehr zur Verfügung stehe. Das Bistum habe einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst.

Der Bau des Krippenhauses werde etwa 1,13 Millionen Euro kosten, 296000 Euro seien als Zuschuss vom Landkreis Emsland zu erwarten. Eine Förderung des Landes in Höhe von 180000 Euro müsse bis zum 30. September beantragt werden, um zeitnah bauen zu können. Die Restfinanzierung übernehme die Stadt Haren.

Sturm betonte, nicht nur die steigenden Geburtenzahlen sorgten für einen größeren Bedarf an Betreuungsplätzen. Auch der noch immer steigende Zuzug neuer Bürger von außerhalb sowie die flexible Einschulung mit Wahlmöglichkeit für die Eltern seien für die Stadtverwaltung nicht planbar und dennoch zumindest ansatzweise zu berücksichtigen.

Auch ohne diesen Effekt zeichne sich zusätzlich im westlichen Stadtgebiet zum 1. August 2021 ein zusätzlicher Bedarf an Betreuungsplätzen in der Kita St. Johannes (Rütenbrock) ab. Deshalb habe man Gespräche mit der Kirche als Trägerin der Kita St. Johannes geführt und gemeinsam grundsätzlich entschieden, die Kita um eine Krippen- und eine Regelgruppe zu erweitern. Die Finanzierung steht noch nicht fest und wird, einen entsprechenden Grundsatzbeschluss des Ausschusses vorausgesetzt, 2020 erarbeitet. Weil nach einem Anbau der vorgeschriebene Außenspielbereich in Rütenbrock zu klein wäre, müsse man vermutlich die alte, nicht mehr benötigte Turnhalle abreißen, sagte Sturm.

Der Ausschuss sprach sich einstimmig für die beiden Bauvorhaben aus. Carina Seelhorst (CDU) sah den Standort gut gewählt und das Konzept durchdacht.