Auf dem neu gestalteten Spielplatz am Sachsenring können sich die Wsuweer Kinder jetzt wieder ordentlich austoben. Foto: Gerd Mecklenborg

Haren. In Wesuwe ist am Wochenende im Rahmen eines bunten Familiennachmittags am Sachsenring ein neu gestalteter Spielplatz eröffnet worden. „An alter Stelle entstand so etwas völlig Neues“, lobten Ortsvorsteher Hartmut Bruns und Hermann Hüsers vom Werkhof der Stadt Haren.