Haren. Mit dem barrierefreien Umbau der Bushaltestelle vor dem Bahnhof im Ortsteil Emmeln hat die Stadt Haren die 51. Haltestelle im Stadtgebiet seit dem Jahr 2000 modernisiert. Vier weitere Haltestelle entlang der Landesstraße L 48 sollen in diesem Jahr ebenfalls barrierefrei hergestellt werden.

„Wir kommen dem gesellschaftspolitischen Ziel einer vollständigen Barrierefreiheit des öffentlichen Personennahverkehrs in unserer Kommune wieder ein gutes Stück näher“, sagt Bürgermeister Markus Honnigfort. Gemeinsam mit Geschäftsführer Holger Dieker von der Emsländischen Eisenbahn, Ortsvorsteher Josef Kramer und Bauamtsmitarbeiterin Andrea Lembeck besichtigte er die erneuerte Haltestelle. Dort blieb die vorhandene Buswartehalle bestehen, allerdings wurde der davor verlaufende Gehweg verbreitert und auf der rechte Seiten des Unterstandes Fahrradanlehnbügel montiert. Im direkten Bushaltebereich wurden auf einer Länge von 16 Metern sogenannte Blindenleitstreifen in die Pflasterung integriert und neue Bordsteine verlegt. „Rund 40.000 Euro kostet der behindertengerechte Umbau einer Haltestelle in Schnitt“, erläutert Lembeck.

Aufwertung des Bahnhofs

„Mit der neugestalteten Bushaltestelle verbessern wir nicht nur die Mobilität körperlich eingeschränkter oder älteren Menschen, sondern werten zugleich das Bahnhofsumfeld weiter auf“, erklärt Honnigfort. Ihm ist wichtig, dass Reisende und Besucher der Stadt einen guten ersten Eindruck erhalten. Als nächsten Schritt möchte sich die Stadtverwaltung deshalb dem Bahnhofsgebäude widmen, das schon seit Jahren leer steht. Aus Sicht der Stadt ist dieser Zustand nicht mehr hinnehmbar. Grundvoraussetzung sei jedoch die Bereitschaft des Deutschen Bahn, das Gebäude an die Kommune zu veräußern.

Haltestelle in Wesuwe

Insgesamt investieren das Land Niedersachsen, die Emsländische Eisenbahn und die Stadt Haren (Ems) diesjährig rund 200 000 Euro in den barrierefreien Ausbau der Haltestellen Bahnhof, Schützenstraße, Krüssel, Geest und Bersede. Die Haltestelle Schützenstraße in Wesuwe wird gemeinsam mit der bereits laufenden Sanierung der Ortsdurchfahrt Wesuwe umgesetzt. Darauf haben sich alle betroffenen Stellen, so die Niedersächsische Landesnahverkehrsgesellschaft und die Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsstelle Lingen, verständigt. Dadurch können Kosten der Bauabwicklung eingespart und langwierige Verkehrsbeeinträchtigungen vermieden werden. Der Auftragsvergabe für die weiteren Haltestellen hat der Verwaltungsausschuss vor den Sommerferien zugestimmt. Hier starten die Arbeiten voraussichtlich im Herbst.