Haren. Die Projektgruppe „Schulgeld Uganda“ aus Haren (Ems) hat insgesamt 86.265 Euro aus Spenden gesammelt.

Mit diesem Geld konnten 49 junge Menschen seit 2014 ihre Schul- und Berufsausbildung in dem afrikanischen Land erfolgreich beenden. Pfarrer Joseph Musana bedankte sich jetzt bei den Mitgliedern der Projektgruppe „für diese tolle finanzielle Unterstützung, denn für die jungen Menschen in Uganda bedeutet das, dass sie ein hoffnungsvolles Leben führen können“, sagte er.

Pfarrer Musana, der im Kirchenverband Haren (Ems) seit mehreren Jahren in Urlaubsvertretung als Seelsorger tätig ist, hat im ugandischen Fort Portal das Amt des Direktors der dortigen Caritas inne. 2013 habe er Mitgliedern des Pfarrgemeinderates St. Martinus Haren (Ems) von den Missständen in seiner Heimat berichtet, „und angefragt, ob wir da in irgendeiner Weise helfen könnten“, erzählte Hermann Dopp, der dann gemeinsam mit seiner Eherau Marlies, Euphemia Jansen, Bernd Kathmann und Hermann Held die Projektgruppe „Schulgeld Uganda“ ins Leben reif.

Hilfe zur Selbsthilfe

"Unser Ziel ist es, den Menschen in ihrem eigenen Land Hilfe und Unterstützung geben zu können“, berichteten Dopp und Jansen bei einer sommerlichen Kaffeetafel im Garten der Familie Dopp. Hierbei seien Schulunterricht und berufliche Ausbildung ein wesentlicher Aspekt. Das bestätigte im Gespräch auch Pfarrer Musana. „Ohne Schulgeld geht da gar nichts“, sagte der Geistliche, „da herrscht eine solch große Nachfrage bei den armen Familien, und ohne Spendengelder aus dem Ausland haben deren Kinder keine Chance auf eine Ausbildung“.

Gleichwohl sei die Voraussetzung, „um in Eigenhilfe im eigenen Land Missstände zu erkennen, aufzuklären, Lösungen zu finden, Armut zu verringern und Hoffnung zu schenken“, so Pfarrer Musana. In Uganda kämpfen Organisationen wie die Caritas gegen schwerste Menschenrechtsverletzungen und eine extrem hohe Armutsquote. In den Familien leben im Schnitt vier bis acht Kinder. Das ugandische Schulsystem ist aufgegliedert in eine siebenjährige Grundschule und die sechsjährige weiterführende Schule. In Uganda ist eine solche Ausbildung schulgeldpflichtig.

„Daher können es sich viele Familien nicht leisten, ihre Kinder zur Schule zu schicken“, erläuterte Pfarrer Musana. „Diese jungen Menschen finden natürlich keinen Job, es folgt ein Teufelskreis aus Gewalt, Drogenmissbrauch, Kriminalität, Prostitution und Krankheit“, so der Direktor der Caritas in Fort Portal. „Durch die Übernahme des Schulgeldes bieten die Spender Jugendlichen die Möglichkeit, in Uganda ein menschenwürdiges Leben führen zu können und leisten Hilfe zur Selbsthilfe."

Der Projektgruppe sei es ein großes Anliegen, „dass wir weiterhin spenden können und neue Spender für das Projekt gewinnen“, sagte Hermann Dopp, der sich gemeinsam mit seiner Ehefrau Marlies in Uganda schon „von der optimalen Verwendung der Spendengelder“ persönlich überzeugen konnte.

Weitere Informationen zu dem Schulprojekt sind per Email unter e.jansen@elektro-jansen.de und telefonisch unter 0151 18202977 erhältlich.