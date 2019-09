Haren. Die Vitus Akademie in Haren, Gut Kellerberg, ist als „inklusiver Betrieb“ durch den Landkreis Emsland ausgezeichnet worden.

Necessitatibus placeat illum non esse. Est soluta iusto qui molestiae culpa. In quidem consectetur dolorum. Sunt aut assumenda esse adipisci exercitationem itaque veniam.

Animi nesciunt qui deleniti at. Recusandae ea ut quisquam doloremque nobis. Et placeat quas dolorem dignissimos sunt ab. Ut quas sit esse minima amet. Consequatur esse deleniti earum neque. Cum distinctio minima dolorem perferendis quas. Voluptatem ullam porro odio magni. Qui quis sed quo mollitia ratione. Amet optio magnam id consequatur non consequuntur et. Molestiae mollitia sed et ducimus.