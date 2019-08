Haren. Fünf Jahre Klangkultur Emsland e.V., ein Jahr Kulturschiff Blaue Donau: Mit den ersten „Klangkulturtagen 2019“ vom 5. bis 8. September feiert der gleichnamige Harener Verein die Kultur im Emsland. Die vier Tage stehen für feiern, tanzen und entspannen bei freiem Eintritt.

„Seit wir mit dem Ziel die emsländische Kulturlandschaft zu stärken gestartet sind, ist viel passiert“, berichtet Julian Geering vom Vorstand des in Haren ansässigen Verein. Es sei Zeit zurückzuschauen und nach vorne zu blicken und an einem Wochenende all das zu genießen was Kultur zu bieten habe.

Am Donnerstag, dem 5. September starten die Klangkulturtage mit einer Filmvorführung. Der Dokumentarfilm „Iuventa" über die Flüchtlingshilfsorganisation „Jugend Rettet“. Sie war 2015 in Berlin gegründet worden und hatte mit Hilfe von Spendengeldern einen Fischkutter zum Rettungsschiff umgebaut.

Bis 2017 retteten die „Iuventa“ 14000 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer – dann wurde sie von italienischen Behörden in Lampedusa festgesetzt. Der Vorwurf: Zusammenarbeit mit Schlepperbanden. Eine Anklage blieb aber bis heute aus. Der Film zeigt die Geschichte dieser Mission. Am Donnerstag werden Mitglieder des Jugend Rettet e.V. in Haren sein und für Gespräche zur Verfügung stehen. Alle Einnahmen gehen an den Verein. Einlass auf dem Kulturschiff Blaue Donau ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Am Freitag geht es in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein Lampenfieber mit einer „Open-Stage“ auf dem Kulturschiff weiter. Künstler, Poetinnen und Musiker bekommen eine Bühne, um ihr Talent und Schaffen vorzustellen und das Publikum über den Gewinner abstimmen zu lassen. Interessierte Teilnehmer können sich bei Facebook oder Mail an info@klangkultur-emsland.de melden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Im Anschluss an die Open-Stage spielt die niederländische Band „Sorry John“ (wohlbekannt durch mehrere umjubelte Auftritte in Haren) und leitet die Kulturkneipe mit RiotOnTheRocks ein.

Der folgende Samstag, 7. September, steht dann im Zeichen der Musik. Ab 18 Uhr spielen unter anderem Stumfol, Emperor X, Catapults und Henning Basler auf dem Schiff. Das Line-up wird noch ergänzt und ausgebaut. Christian Stumfol ist zwar gebürtiger Schwabe, klingt aber musikalisch, als sei er in den Clubs von Asbury Park, New Jersey, oder den verrauchten Whiskey-Bars in Nasville, Tennessee, groß geworden. Der Singer/Songwriter habe ein stilsicheres Händchen für starke Melodien und berührende Stimmungen und Lyrics, sagen die Macher von Klangkultur.

Chad Matheny alias Emperor X dürfte in Haren ebenfalls kein Unbekannter sein. Hat er doch beim Klangnest #1 2018 eine fulminante Liveshow abgeliefert. Speed Folk nennt Matheny das, was er mit Akustikgitarre und seinem kleinen OP-1 Synthesizer seit den späten 90ern durch Bars, Gallerien, Buchläden und College-Radios jagt. LAUF!! sind zwei Jungs aus Hamburg, die melodischen, schnörkellosen Punkrock machen. Henning Basler übernimmt dabei Orgel, Groovebox und Gesang, Stephan Grewe spielt Gitarre und singt ebenfalls.

Catapults ist eine im November 2017 gegründete Indiepunk/Alternative Band. Die vier Jungs kommen aus Oldenburg.

Sonntag, der 8. September ist dann Familientag. Kaffee und Kuchen, Kleider- und Büchertauschbörse, buntes Rahmenprogramm, Aktionen für Kinder und Jugendliche und weitere kulturelle Angebote sind ab 13 Uhr geplant. Nähere Informationen zum Programm werden zeitnah auf www.klangkultur-emsland.de veröffentlicht.

Der Klangkultur Emsland e.V. hat sich im Dezember 2013 mit dem Ziel gegründet die regionale Musik- und Jugendkultur und die kulturelle Vielfalt im Landkreis Emsland durch die Ausrichtung von verschiedenen Musik- und Kulturveranstaltungen zu fördern. Seit einem Jahr geschieht dies auf dem eigenen Kulturschiff Blaue Donau.

Die Klangkulturtage 2019 werden gefördert durch die Emsländische Landschaft e.V.