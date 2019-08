Haren. Hartwig Rohde vom RuF Lastrup hat mit Having`s Amando den Preis der ALBE-Fischfarm bei den Rütenbrocker Reitertagen gewonnen. Rohde setzte sich nach der Siegerrunde in der Springpferdeprüfung der Klasse S* gegen Henrike Ostermann vom RuF Löningen-Böen-Bunnen, Manuel Beeker vom RFV Sögel und Ann-Estelle Janßen vom RuF Lathen durch.

