Haren. Am Samstag, dem 7. September spielt die Deep Purple Tribute Band „Purple Strangers“ im Müllerhaus Haren. Der Heimatverein Haren verspricht „Hard Rock“ vom Feinsten, allerdings eine Woche früher als ursprünglich angekündigt.

Denn im Jahresprogramm sind die Hard-Rocker noch für den 14. September angekündigt. „Wegen einer Terminüberschneidung haben wir das Konzert vorverlegt“, sagt Uli Schepers vom Heimatverein Haren.

Nun also am 7. September ab 20 Uhr stehen die fünf Musiker aus den Niederlanden in Haren auf der Bühne und haben Hits wie „Black Night“, „Speed King“, „Child in Time” “Smoke on the Water”, “Highway Star”, “Woman from Tokio” und “Fireball” im Gepäck.

Purple Strangers kombiniert nach eigenem Bekunden das Beste der vielen Deep Purple-Welten. Denn die Band trat in den vergangenen Jahrzehnten in unterschiedlichen Besetzungen auf, die mit „Mark“ bezeichnet werden. Vor allem aus der Mark II und der Mark III-Besetzung besteht das Programm der Purple Strangers, die auf authentischen Instrumenten ein Gefühl für die Deep Purple Ära vermitteln wollen.

Die Strangers versprechen eine energetische Rock-Show mit meisterlich vorgetragener Gitarre und Keyboard-Solis sowie fantastischen Rhythmen sowie mit „den obligatorischen langen Mähnen“.

Purple Strangers bestehen aus: Ron Gershwin – Lead vocals, Wilko van Beek – Gitarre, Peter-Jan Kleevens – Hammond, keyboard und Background vocals, Wim Vandernoord – Bass und Backgroung vocals und Hans in’t Zandt – Schlagzeug.

Karten gibt es im Vorverkauf für 16 Euro im Vorverkauf unter anderem bei proticket und für 19 Euro an der Abendkasse.