Haren. Seelenruhig in einem Bilderbuch blättern oder in interessanten Kinderbüchern stöbern – jetzt haben Kinder und Jugendliche dazu die Möglichkeit. Die katholisch öffentliche Bücherei Haren hat eine Ruhe-Ecke zum Lesen und Verweilen eröffnet.

