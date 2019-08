Haren. Am Freitagabend hat die amtierende Weinprinzessin Klara Zehnder das zehnte Winzerfest in Haren(Ems) auf dem Gelände der Mersmühle eröffnet.

„Und darum gab es natürlich einige Besonderheiten“, blickte ein strahlender Uli Schepers vom Heimatverein Haren am Sonntagnachmittag auf das bisherige Geschehen, „und einen neuen Besucherrekord“, zurück.

Denn sowohl der Freitagabend als auch das Weinfestival am Samstag „waren so gut besucht wie noch nie“, freute sich Schepers. Wie in den Jahren zuvor hatten Winzer aus den bekannten Weinanbaugebieten ihre Stände im Schatten der Mersmühle aufgebaut und zum „Weintasting“ eingeladen.

Ehrengast in diesem Jahr war die sympathische Deutsche Weinprinzessin Klara Zehnder aus dem Weinanbaubiet Franken. Gemeinsam mit Schepers, Harens Bürgermeister Markus Honnigfort und der Harener Püntkerkönigin Lena Kiepe, eröffnete Zehnder am Freitag gegen 20 Uhr offiziell das Jubiläumsfest. Danach gab es auf der Showbühne das schon traditionelle Interview mit Fragen von Uli Schepers und Harens Bürgermeister an die Deutsche Weinprinzessin. So erfuhren die beiden prominenten Interviewer etwa, dass Klara Zehnder 22 Jahre alt ist und an der Universität Würzburg Romanistik studiert. Bei der Weinernte und den Arbeiten in heimischen Weingütern packe sie fleißig mit an, erzählte die Weinprinzessin. „Und mein ‚rollendes Rrrrr‘ verrät jedem, dass ich aus dem Fränkischen komme“, lächelte sie.

Die amtierende Deutsche Weinprinzessin spricht sieben Sprachen und überraschte die Gäste des Winzerfests mit einem „herzlich willkommen in Haren zum Winzerfest“, in Norwegisch, ihrer Lieblingssprache. Danach besuchte Zehnder „zum Fachsimplen“ ihre Winzerkollegen an den Ständen. „Ich finde das supertoll hier“, sagte sie und genoss „die netten Gesprächen mit netten Emsländern“, auch noch am sehr späten Freitagabend. „Das hier im Norden ist was ganz Besonderes“, strahlte sie dabei. Musikalisch rockte die Band „Directors Cut“ das Harener Winzerfest und sorgte für die richtige Stimmung. Ein Höhepunkt des Freitagabends war die Losaktion, an deren Ende der glückliche Gewinner mit Wein aufgewogen wurde. Der brachte achtzig Kilo auf die Waage, und achtzig Liter Wein mit nach Hause.

Die große Weinparty fand am Samstagabend mit der Big-Band Headless statt. Und das musikalische Rahmenprogramm für die ganze Familie am Sonntagnachmittag gestaltete der Musikverein Heede.