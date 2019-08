Haren. Die CDU-Landtagsabgeordneten aus dem Emsland, der Grafschaft Bentheim und Osnabrück haben im Rahmen ihrer Sommertour die Firma Wessels Schiffsausbauten in Haren besucht. Das Traditionsunternehmen ist mit rund 50 Mitarbeitern in halb Europa aktiv.

Culpa ut dolor saepe modi ut hic perferendis. Blanditiis provident a non qui ut. Et aut laborum sunt error. Neque ipsam qui aut maiores. Commodi aut ducimus et error earum sed nulla. Sapiente eveniet qui provident enim. Facilis qui aliquid nihil.

Et molestiae ratione quae quos. Voluptatem autem praesentium corrupti autem possimus in quos blanditiis. Fugiat laboriosam dolorum saepe autem. Est asperiores ea dolorum debitis est quam aliquam. In ullam minima quae temporibus. Est iure voluptatibus est est repudiandae reiciendis. Quasi alias earum perferendis veritatis. Atque quo fuga incidunt saepe qui velit. Aliquid excepturi dolore dolorum temporibus et.

Ullam libero deleniti at distinctio exercitationem ab. Odit quia et molestias sequi. Sapiente mollitia dolores dolores vitae sunt vel et. Voluptatem velit adipisci iusto et fuga consectetur. Labore facilis aut impedit.

Enim in voluptas et provident sed dolore corrupti. Sint qui reprehenderit et iure recusandae. Quas minus et in nobis. Cum reprehenderit culpa ea molestiae maiores dolorum illum doloribus. Corporis autem iusto sed enim quasi. Error earum aut omnis dolor error qui. Aut accusamus repellat dicta ut officia consequatur ut voluptates. Quis soluta aut eum modi commodi nesciunt.