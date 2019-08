Unbekannter wirft Meli-Leihroller in Haren in die Ems CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Jörn Martens

Haren. Ein Unbekannter hat zwischen Sonntagabend und Montagmittag einen blauen Meli-Leihroller in die Ems am Püntkers Patt in Haren geworfen. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Schaden.