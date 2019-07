Haren. Unbekannte Täter sind in eine Sportsbar im Schloss Dankern eingebrochen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

In der Zeit vom 28. Juli (23.30 Uhr) bis zum 29.Juli, (04:15 Uhr), ist es laut Polizei zu einem Einbruch in eine Sportsbar im Bereich Schloss Dankern in Haren gekommen.

Bislang unbekannte Täter hebelten eine Notausgangstür der Bar auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort brachen die Täter einen Zigarettenautomaten, einen Tresor und eine Geldkassette auf und entwendeten Bargeld und Zigaretten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 in Verbindung zu setzen.