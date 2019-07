Haren. Begeistert haben die Ferienpasskinder an dem Linedance der Hillbilly Stompers im Heimathaus Ohmes Hus in Wesuwe teilgenommen. Friedhelm Herbers, Annette Schulte und Annika Schulte starteten mit einer Aufwärmrunde zum Verständnis von rechts und links sowie einem lustigen Tanzspiel.

Dann wurde der Tanz bestehend aus 32 verschiedenen Schritten mit einfachen Schrittfolgen unterrichtet. Von den acht zunächst angemeldeten Kindern kamen - wahrscheinlich dem Wetter und der Hitze geschuldet - nur drei, was aber dem Spaß keinen Abbruch tat.

Bereits zum zweiten Mal bieten die Hillbilly Stompers diesen Kurs an. Im vergangenen Jahr war die Teilnehmerzahl mit 22 Kindern allerdings so groß, dass die Umsetzung sich zum Teil schwierig gestaltete. So differenzierte das Alter damals zwischen fünf und 15 Jahren. Aufgrund dieser Erfahrungen wurde die Anzahl nun auf sieben bis zwölf Kinder und das Alter auf sieben bis zehn Jahren eingegrenzt. Die drei Ferienpasskinder waren im vergangenen Jahr auch schon dabei und damit "Wiederholungstäter" - und das war mit Sicherheit auch nicht ihre letzte Teilnahme.