Haren . In einem Neubau im Harener Ortsteil Altharen hat ein Stromkasten am Mittwochnachmittag einen Brand ausgelöst. Die Feuerwehr Haren konnte die Ursache schnell finden und das Feuer löschen.

Bei dem Brand in einem Wohnhaus in der Haydnstraße in Altharen waren 30 Feuerwehrleute im Einsatz. Ein Angriffstrupp betrat mit Pressluftatmern das Gebäude und konnte die Brandursache, einen Stromkasten, in kurzer Zeit finden. Nachdem das Feuer gelöscht war, öffneten die Einsatzkräfte alle Fenster und stellten ein Belüftungsgerät gegen den Brandgeruch auf.

Bei den derzeit herrschenden Temperaturen sind die Feuerwehrleute zu jeder Zeit mit Trinkflaschen ausgestattet. Auch werde besonders darauf geachtet, dass sich die Männer im Einsatz abwechselten, sodass der Einzelne nicht zu viel arbeitet, teilte die Feuerwehr Haren vor Ort mit.