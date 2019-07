Haren. Der Arbeitskreis Projektmanagement des Wirtschaftsverbandes Emsland hat das Harener Unternehmen Berky, Weltmarktführer für Spezialmaschinen im Bereich der Gewässerunterhaltung, besichtigt. Felix Knoll stellte das hausinterne Projektmanagement am Beispiel des Baus einer Kundenmaschine vor.

Grundsätzlich ist das Projektmanagement der Firma Berky in vier Meilensteine unterteilt, denen jeweils eine der Abteilungen Vertrieb, Forschung & Entwicklung, Fertigung und Zentrale zugeordnet ist. „Eine Besonderheit im Kontext unseres Projektmanagements besteht darin, dass mit Erreichen eines Meilensteins die Verantwortung für das Projekt weitergegeben wird und nicht ein Projektmanager es von Anfang bis Ende begleitet“, hebt Geschäftsführer Knoll hervor.



Fokus Digitalisierung

Vor allem der Digitalisierung komme in den verschiedenen Projektphasen, wie in allen Unternehmensabläufen, eine tragende Rolle zu. So sei die gesamte Dokumentation des Projektablaufs ERP-gestützt (Enterprise Resource Planning, Software zur Ressourcenplanung auf Grundlage einer zentralen Datenbank) und die unternehmensinterne Kommunikation auf Microsoft Teams umgestellt worden, da firmeninterner E-Mail-Verkehr die Gefahr berge, dass früher oder später zentrale Informationen nicht alle notwendigen Empfänger erreichten. „Durch die bei uns implementierte Chat-Funktion kann jeder über alle für ihn relevanten Informationen verfügen. Und die Auswertungsmöglichkeiten, die digitale Analyse-Tools ermöglichen, begeistern mich als Hobby-ITler ganz besonders“, fasst Knoll den digitalen Nutzen zusammen.

Die geschäftsführenden Gesellschafter des Unternehmens, Felix Knoll und Frank Suelmann, hatten den Arbeitskreis eingeladen, um auf Grundlage der unternehmenseigenen Maßnahmen im Bereich des Projektmanagements, einen Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe zu initiieren.

Wissenstransfer wichtig

Das Projektmanagement-Netzwerk existiert seit 2010 und wurde 2014 als Arbeitskreis Projektmanagement in den Wirtschaftsverband integriert. Zuvor firmierte das Netzwerk unter dem Namen „Projektmanagement Kompetenz entlang der Ems“. „Der Arbeitskreis fungiert als offenes Netzwerk für Personen mit Interesse am Thema Projektmanagement, wobei die Schwerpunkte im Bereich des Erfahrungsaustausches und des Wissenstransfers liegen“, sagt der Leiter des Arbeitskreises, Gerwin Ribbert. Die Zielsetzung des Arbeitskreises bestehe darin, bei Akteuren in der Region die verschiedenen Kompetenzen im Bereich Projektmanagement nachhaltig zu verbessern. Geplant sind im Jahr zwei Veranstaltungen, bei denen Referenten aus Mitgliedsunternehmen konkrete Maßnahmen aus dem Bereich Projektmanagement vorstellen. Interessierte können sich beim Wirtschaftsverband Emsland melden.