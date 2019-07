Haren. Zum 18. Mal pilgern Gläubige im August von Fehndorf nach Heede - und kommen dafür sogar aus dem Osnabrücker Land.

Anna Mensen aus Haren nahm vor Jahren an einer Wallfahrt nach Lourdes teil. Während dieser Pilgerreise kam ihr die Idee, zu Fuß von Fehndorf nach Heede zu pilgern - einer Strecke von 36 Kilometern. 2001 liefen drei Personen Probe, dann ließ sich der damalige Pfarrer Johannes Hasselmann für die Fußwallfahrt begeistern.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelang es, Helfer jeden Alters für die Fußwallfahrt zu gewinnen. Auch das Problem der Verpflegung konnte gelöst werden. Die Pilger werden mit einem großzügigen Frühstück - anfangs noch am Forsthaus, heute auf dem Bauernhof Schwerhoff - versorgt. In Neusustrum wird das Dorfgemeinschaftshaus für das Mittagessen genutzt.

Zahl der Teilnehmer verdoppelt

Direkt nach der ersten Fußwallfahrt wurde ein Vorstand gegründet, der bis heute die Organisation in Händen hält. Im ersten Jahr musste alles sehr schnell gehen. Innerhalb von nur fünf Wochen wurde ein 147-seitiges Pilgerbuch zusammengestellt. Nur einen Tag vor dem ersten Pilgergang war es fertig. Mittlerweile gibt es schon die zweite Auflage, denn die Zahl der Pilger hat sich mehr als verdoppelt: Waren es im Jahre 2002 100 Teilnehmer, sind es bis 2018 250 geworden. Die Mitgehenden kommen aus der Gemeinschaft der Pfarreien St. Maximilian in Rütenbrock, St. Marien in Erika, St. Gerhard-Majella in Fehndorf und St. Bonifatius in Altenberge, außerdem aus umliegenden Dörfern, vom Hümmling und aus dem Osnabrücker Land.

Zum 18. Mal machen sich die Pilger am 31. August 2019 auf den Weg, geleitet vom Wort “Selig sind, die nicht sehen und doch glauben“. Beginn der Wallfahrt ist um 6 Uhr an der St. Gerhard-Majella Kirche in Fehndorf. Bischof Dr. Franz-Josef Bode aus Osnabrück wird streckenweise dabei sein, soweit seine Gesundheit es zulässt. Er wird zum Abschlussgottesdienst um 18.30 Uhr in der Marienkirche in Heede anwesend sein.

Eine Anmeldung ist bis zum 21. August möglich, unter www.heeder-fusswallfahrt.de oder bei Anna Mensen unter Telefon 05934/704644.





