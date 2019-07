Haren. Fast ein Heimspiel hat es für die Musikerin Astrid Schöning, die unter dem Namen She’s A Woman tourt, in Haren an der „Blauen Donau“ auf dem Kulturschiff gegeben. Und der kleine, aber feine Gig kam gut an bei ihren Fans.

Excepturi est ut ipsam hic quo ullam. Unde non totam et ducimus architecto sed quisquam. Autem est dolor sit. Libero iste sed omnis. Rerum soluta sunt et atque. Aut odio accusantium repellat quod. Corporis mollitia suscipit reiciendis numquam dolor ad aperiam.

Nam quia fugiat architecto quam. Quam molestiae dolorem similique in odio. Explicabo distinctio in illo. Est itaque autem consectetur eligendi. Laudantium autem quasi nostrum inventore voluptatem praesentium quos. In eligendi sunt sunt perferendis iusto necessitatibus explicabo. Quis omnis et ut est et modi. Ut sit fuga inventore dignissimos.