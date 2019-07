Haren. Generationswechsel mal anders: Die Berky GmbH aus Haren kooperiert mit dem Unternehmen „Projekt Maschinenbau“ aus Geeste und führt deren Sparte „Gilbers-Mähtechnik“ weiter. Die beiden Inhaber und Betreiber Heinz und Eleonora Koers haben sich aus Altergründen dazu entschieden, ihr Unternehmen zu verschlanken.

