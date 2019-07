Haren. Mit einem Richtfest haben Vertreter der St. Martinus Kirchengemeinde und der Stadt Haren gemeinsam mit den Handwerkern und den Kita-Kindern die Fertiggestellung eines entscheidenden Bauabschnitts der Kindertagesstätte St. Ansgar gefeiert. Im Frühjahr 2020 soll der Neubau für den Einzug breit sein.

