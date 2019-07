Haren. Der Verein Klangkultur Emsland hat sich ein neues Veranstaltungsformat ausgedacht. Die Uferklänge 2019 versprechen einen Open-Air-Musik-Sommerabend auf den Harener Emswiesen.

Der Verein lädt bei freiem Eintritt am 13. Juli dazu ein, auf der Bühne stehen drei Bands aus den Niederlanden und aus Haren. „Wir haben die Uferklänge im Rahmen des emsländischen KULTOURsommers konzipiert“, berichtet Julian Geering vom Verein Klangkultur. „Wir wollen eine Verbindung von Natur und Kultur herstellen und der lokalen Bevölkerung bei freiem Eintritt einen musikalischen Sommerabend im besonderen Ambiente der neu gestalteten Emswiesen bieten“, sagt er. Durch den Verzicht auf Eintrittsgelder solle der niedrigschwellige Charakter der Veranstaltung betont und einer möglichst breiten Bevölkerungsschicht der Zugang zu Kultur ermöglicht werden.







Direkt an der Ems gelegen biete sich der aus dem Kurzfilm „The Last Picture“ bekannte weiße Pavillon ideal als Bühne für einen entspannten, musikalischen Abend an. „Dieses besondere Ambiente soll durch zusätzliche Lichtinstallationen und Dekorationen verstärkt werden, um so die Emswiesen der Bevölkerung und Gästen näher zu bringen und als Ort für Kultur zu etablieren“, berichtet Geering.

Musikalisches bieten die Uferklänge Soul, Pop und Indierock. Die Singer-Songwriterin Eline Mann reist aus Amsterdam in den Niederlanden an. Klangkultur verspricht eine energiegeladene Performance mit einem Hauch R&B.





Mit „Town of Saints“ kommen alte Bekannte nach Haren. Die aus Groningen stammenden Künstler waren vor vier Jahren beim Neon Fields Festival an der Mersmühle zu Gast und bringen nun ihr neues Folk-Indierock-Album Celebrate mit.

Mit Wilderlife stehen vier Lokalmatadore auf der Bühne. Die Harener Band war 2018 mit ihrer ersten Single „Back again“ durchgestartet und mit dem dazu gedrehten Video die Schönheit der Emswiesen gezeigt.





Nun hoffen die Klangkulturisten auf eine erfolgreiche Premiere ihrer Uferklänge. Möglich gemacht hat die für die Zuhörer kostenlose Veranstaltung eine Förderung aus dem Kulturetat der Stadt Haren sowie eine weitere vom Landkreis Emsland im Rahmen des “Kultoursommers 2019“.

Der Klangkultur Emsland e.V. hat sich im Dezember 2013 mit dem Ziel gegründet, die regionale Musik- und Jugendkultur und die kulturelle Vielfalt im Landkreis Emsland durch die Ausrichtung von verschiedenen Musik- und Kulturveranstaltungen zu fördern. Als regionaler Kulturverein arbeitet der Klangkultur Emsland e.V. eng mit verschiedenen emsländischen Vereinen und Kulturinitiativen zusammen. Mittlerweile sind mehr als 65 Mitglieder im Alter von 18 bis 40 Jahren ehrenamtlich im Verein tätig. Der Klangkultur Emsland e.V. verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke.