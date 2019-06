Vor dem künftigen Baugebiet in Landegge: (v. l.) Bürgermeister Markus Honnigfort, Stadtbaurat Henrik Brinker und Ortsvorsteherin Christel Reiners. Foto: Stadt Haren

Haren . In Kürze können 16 neue Bauplätze in der Harener Ortschaft Landegge in die Vermarktung gehen. Der Verwaltungsrat der städtischen Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (GEG) hat in seiner jüngsten Sitzung Grundstückspreise und Vergabepraxis beschlossen.