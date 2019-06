Haren. Die Kinder der Georg-Grundschule in Altharen freuen sich über ein neues "grünes Klassenzimmer".

Schulleiterin Helena Jansen hatte sie per Megafon im Rahmen eines Schulfeste dazu eingeladen, erstmals ihr neues Freiluftdomizil zu betreten. Dort wurde dann eine grüne Fahne gehisst und das Klassenzimmer offiziell „eingeweiht“.

Die Grundidee eines „Grünen Klassenzimmers“ sei einfach, sagte die Schulleiterin: "Wir geben den Kindern an der Grundschule Altharen die Chance, auch bei warmem Wetter unter freiem Himmel Unterricht zu erhalten“. Das passte gut an diesem sonnigen Tag, und so wurde gleich eine lustige Probeschulstunde abgehalten.

Finanziert haben das Projekt der Förderverein der Georgschule Altharen und ein kleiner Sponsorenpool. „Und natürlich wurde auch tatkräftig angepackt“, bedankte sich Schulleiterin Jansen, denn das „offene“ Klassenzimmer ist von den Eltern der Grundschulkinder gebaut worden. „Jetzt bleibt zu hoffen, dass das Lehrerkollegium das modern und aufwendig gestaltete Klassenzimmer in den Alltag der Schule integriert und das dieses löbliche Projekt viele Nachahmer findet“, sagten die Vertreter des Fördervereins.