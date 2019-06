Unternehmer Dirk Rossmann hat bei den Harener Schlossgesprächen aus seinem Buch vorgelesen. Das Foto zeigt v.l. Friedhelm von Landsberg-Velen, Antonia Weiner, Dirk Rossmann, Caroline von Landsberg-Velen und Dr. Bernhard Weiner. Foto: Tobias Böckermann

Haren. Seine Biografie „...dann bin ich auf den Baum geklettert“ stand wochenlang in den deutschen Beststellerlisten – jetzt hat Unternehmer Dirk Rossmann daraus beim Schlossgespräch in Haren-Dankern vorgelesen und mit den Gästen über die Grünen, Fridays for Future oder die Freiheit durch Erfolg und Geld gesprochen.