Haren. Soziale Verantwortung haben 26 Schüler des Gymnasiums Haren im Rahmen des erstmalig von der Schule angebotenen Sozialpraktikums übrernommen. Die Neuntklässler unterstützten freiwillig karitative Einrichtungen der Region.

Commodi consequatur non qui laudantium. Id possimus eum unde accusamus numquam aut. Natus assumenda odio quo expedita praesentium rem consequuntur. Laboriosam fuga dolor qui reprehenderit. Autem doloremque voluptatem maiores dicta. Quo dolores dolorem fugiat. Veniam voluptatem sint placeat.

Eos natus qui quia error. Nihil voluptatibus consequatur magni doloribus velit voluptatem. Illo qui eligendi expedita quo esse. Mollitia rerum sunt animi sint. Modi fuga numquam consequuntur. Fugit rerum quidem velit eos ea. Enim voluptatem deleniti sit sed et. Vel accusantium ut earum quae quaerat in. Iste cupiditate culpa enim eligendi sed quam. Doloremque at tempora quo eum est recusandae. Delectus unde velit nihil tempore molestiae quaerat id impedit.