Fast vollständig belegt waren die Sitzplätze beim letzten Kino-Open-Air in Haren. Foto: Stadt Haren

Haren. Bereits zum dritten Mal in Folge veranstaltet die Stadt Haren eine Kinonacht auf den Emswiesen. Die Stufenanlage auf dem parkähnlichen Areal an der Ems verwandelt sich am Samstag, den 20. Juli 2019 gegen 22.30 Uhr wieder in einen Kinosaal unter freiem Himmel.