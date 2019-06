Haren. Bis zum 27. September werden 123 Kunstwerke von Schülern der Jahrgänge fünf bis zwölf des Gymnasiums Haren im Rathaus der Stadt Haren (Ems) ausgestellt. Hier zeigen die jungen Künstler nicht nur eine große Bandbreite an Gestaltungstechniken sondern demonstrieren auch kreatives Potenzial.

