Die Schnapszahl brachte ihm Glück - Norbert Nintemann (5 v.r.) ist der 55.555 Blutspender des DRK-Ortsvereins Haren. Foto: DRK Haren

Haren. Anlässlich des Blutspendetermins in der Clemensgrundschule in Wesuwe konnte der DRK-Ortsverein Haren seinen 55.555 Spender begrüßen. Seither seit 1973 führt der Ortsverein mehrmals im Jahr Blutspendetermine in Altharen, Emmeln, Wesuwe und Dankern durch.