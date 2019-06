Die Deckel holte Bruno Bode stellvertretend für den Rotary Club Lingen, der diese Aktion maßgeblich unterstützt, ab. Foto: Oberschule Haren

Haren. An der Martinus-Oberschule in Haren sind in den letzten Wochen Tausende von Plastikdeckel gesammelt worden, um damit Impfstoffe gegen Polio finanzieren zu können.