Haren. Die Altherrenabteilung des TuS Haren feiert am Pfingstwochenende ihr 50-jähriges Bestehen.

Offizielles Gründungsdatum ist der 24. Mai 1969. An diesem Pfingstsamstag trafen sich einer Pressemitteilung des Vereins zufolge etwa ein Dutzend fußballbegeisterte ehemalige Spieler in der Gaststätte Rudolf Schepers (heute Parkplatz der Volksbank), um innerhalb des TuS Haren in einem geordneten Spielbetrieb ihrem Hobby weiter nachgehen zu können.



An der Versammlung nahmen teil: Bernhard Heet, Bernd Jansing, Gerd Krüßel, Heinrich Krüßel, Bernd Meyering, Heinrich Meyering, Karl Nietmann, Heinrich Schepers, Hermann Schepers, Stefan Schepers, Gerd Steffens und Jan Wolbers. Zum Vorsitzenden der neuen Abteilung wurde Bernhard Heet, zum Übungsleiter Gerd Steffens gewählt. Zu den ersten Trainingseinheiten unter der Leitung von Gerd Steffens erschienen auch die „älteren Strategen“ Walter Pinkernell, Franz Gurries, Joop Meentken, Binum, Joop Hopster und Gerd Albers.





Weitere ehemalige Spieler traten schon in den nächsten Wochen diesem Gründungsstab der Alten Herren bei. Es kamen jedoch nicht nur ehemalige Fußballer, sondern auch "beruflich trockengelegte" Schiffer wie Hermann und Gerd Schepers, Hermann und Rudi Bartling dazu.

Bereits im Sommer 1969 wurden die ersten Freundschaftsspiele gegen Mannschaften aus der näheren Umgebung im Altkreis Meppen durchgeführt. Das erste Spiel wurde ohne Fußballdress, in schwarzer Turnhose und weißem Unterhemd gegen Eintracht Emmeln bestritten. Der Anfang war also sehr bescheiden, gekennzeichnet durch geringe finanzielle Mittel und Spielerfahrung. Das erste echte Dress (blau-weiß) wurde teils von den Spielern, teils vom Verein finanziert. Die sportlichen Erfolge blieben in den ersten Spielen zwar noch aus, doch mit zunehmendem Spielverständnis stellten sich auch die ersten Erfolgserlebnisse ein.

Die Entwicklung bis 1994

Schnell weiteten sich die Kontakte zu anderen Vereinen aus, auch zu niederländischen Klubs. Insbesondere die Beziehung zu Klooster Ter Apel ging weit über das Sportliche hinaus, die enge Freundschaft zu diesem Verein wurde jahrelang gepflegt. Im August 1970 spielte die AH im Rahmen der Sportwoche anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des TuS und der Einweihung des Emspark-Stadions gegen die Alten Herren des SV Werder Bremen. Werder hatte zu diesem Spiel bekannte Altprofis wie Klaus Matischak, Helmut Jagielski, Richard Ackerschott, Klaus Hänel usw. aufgeboten. Das Spiel endete leistungsgerecht 1:10.

Außergewöhnliche sportliche und gesellschaftliche Kontakte gab es in den frühen siebziger Jahren zu dem Hamburger Verein SV Bahrenfeld und zur AH des SC Spelle-Venhaus, die Gerd Korte, ehemaliger aktiver TuS-Spieler und mittlerweile in Spelle wohnhaft, vermittelt hatte.

Neben den ganzjährig stattfindenden Trainingsabenden an jedem Freitag wurden jährlich etwa 25 bis 30 Spiele durchgeführt. Die anfänglich eher negative Bilanz der Spielergebnisse in den Gründerjahren verbesserte sich zusehends. Hervorzuheben ist eine Phase von 18 Monaten ohne Niederlage in den Jahren 1982/83 unter dem Übungsleiter Bernd Weitzel, der sein Amt von 1977 bis 1984 innehatte.

Eine ähnliche herausragende Bilanz wurde im Jahr 1990 erreicht. Unter der Leitung von Heiner Schepers (1989 bis 1991) gab es während der gesamten Saison keine Niederlage. Erfolge gab es auch im Hallenfußball. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der AH 1989 organisierten Ewald Stapel und Willy Fehren vom Vorstand des TuS Haren ein Hallenfußball-Pokalturnier für AH-Mannschaften des Stadtgebietes. Das Endspiel gewann die AH des TuS gegen Eintracht Emmeln. Ab 1990 nahmen auch Altherrenmannschaften an den Turnieren um die Stadtmeisterschaft teil. 1990 und 1991 siegte der TuS, 1993 und 1994 wurde das Endspiel erreicht, 1994 gelang gegen den VfL Rütenbrock wieder der Turniersieg.

Von 1992 bis 2008 fanden die von Werner Esders vermittelten freundschaftlichen Begegnungen mit der Altherrenmannschaft aus Großefehn statt. Die anschließenden feuchtfröhlichen Grillabende waren sowohl in Ostfriesland wie im Emsland immer sehr unterhaltsam.

Das Jubiläum wird nun groß gefeiert: am 7. Juni 2019 ab 18 Uhr mit einem Ü50-Spiel gegen den FC Wesuwe Die Partie beginnt um 18.30 Uhr . Es gibt Spezialitäten vom Grill, Kaltgetränke und die ZDF-Torwand. Am 8. Juni ab 14.30 Uhr Ü32-Spiel gegen Alte Herren Stadtauswahl Haren mit Rahmenprogramm, um 18.30 Uhr dann Festkommersabend im Festzelt am Brookdeich mit Schlemmer-Buffet, DJ, Ehrungen, Grußworten, Präsentation der Festschrift-Chronik und Überraschungsshow-Gast.